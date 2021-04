Van terras naar grafkelder: vader en zoon hebben vergevorderde plannen voor tuin Sint-Jan

Geen zin om je bed te verschonen of af te wassen? Laat een medewerker van Van der Valk het doen!

6 april VUGHT - Een deel van het personeel bij Van der Valk Hotel ’s-Hertogenbosch-Vught heeft het al geruime tijd (veel) te rustig. Gelukkig hebben de medewerkers nog méér in hun mars dan een biertje tappen of piepertjes serveren. Ook als huishoudelijke hulp of oppas zijn ze waarschijnlijk binnenkort inzetbaar. De klant moet hiervoor wel een abonnement afsluiten.