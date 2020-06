Van voetbalstadion naar collegebank: ook topsporters moeten iets in coronatijd

DEN BOSCH - Ivo van Harmelen begeleidt twee avonden per week topsporters bij hun studie. Nu in coronatijd alle competities en de topsport stilliggen, zijn topsporters scherp in de collegebanken. ‘Maar ik heb het door als een voetballer is afgeleid omdat op televisie een belangrijke wedstrijd bezig is’.

Voetballers die er tijdens colleges met hun hoofd niet bij zijn omdat ze de laatste drie wedstrijden hebben verloren. Of olympische atleten die geen energie hebben om de taaie stof in zich op te nemen omdat ze een zware trainingsdag achter de rug hebben. Het zijn zaken waar Ivo van Harmelen regelmatig mee te maken heeft.

Gedwongen iets anders doen

Zo niet in tijden van corona. Als docent marketing en ondernemerschap aan HBO Drechtsteden in Dordrecht geeft de 54-jarige Bosschenaar twee avonden per week college aan een groep voornamelijk topsporters. Ook begeleidt hij een enkeling individueel. Sinds de uitbraak van het coronavirus en het stilleggen van alle competities zijn de sportende studenten scherper dan ooit in de digitale collegebanken, merkt hij.

,,Voor topsporters staat hun sport altijd op één. De studie die ze volgen is van secundair belang. Maar dat is anders nu de sport tot stilstand is gekomen en voorlopig geen belangrijke wedstrijden of toernooien op het programma staan", zegt Van Harmelen.

,,Topsporters leven vaak in hun eigen wereld, maar worden nu gedwongen naar het grotere geheel te kijken."

Voetballers

Van Harmelen begeleidt onder meer de uit Heeswijk-Dinther afkomstige Willem II-verdediger Freek Heerkens, Excelsior-doelman Alessandro Damen en FC Den Bosch-speler Mats Deijl. Ook oud-RKC'er Steef Nieuwendaal rondde de hbo-opleiding af. De voormalig middenvelder werkt nu als accountmanager voor de eredivisionist uit Waalwijk. Welke olympische sporters Van Harmelen begeleidt, wil hij uit privacyoverwegingen niet zeggen. ,,Van de voetballers weet ik dat ik hun namen mag noemen."

Van Harmelen rolde als het ware bij toeval de onderwijswereld met topsporters in. De Bosschenaar werkte jarenlang voor de Nederlandse Spoorwegen en Remia tot hij in 2009 besloot voor zichzelf te beginnen.

Hij startte zijn eigen bureau voor pr, marketing en evenementen toen een oud-collega vroeg of hij als freelance docent aan de slag wilde voor een groep voetballers die de hbo-opleiding topsportmanagement en ondernemerschap volgde.

Het Levenslied

Inmiddels geeft Van Harmelen, die ook organisator is van het Levenslied in Den Bosch, alweer zeven jaar les aan topsporters, al voegt hij daar meteen aan toe dat hij weinig tot geen verstand heeft van welke sport dan ook. ,,Ik kijk in het weekend of ze gewonnen of verloren hebben en hoe ze ervoor staan op de ranglijst.”

Die informatie neemt hij mee naar zijn colleges. ,,Iemand die drie keer op rij verloren heeft, probeer ik bijvoorbeeld intensiever bij de les te betrekken, omdat hij waarschijnlijk iets minder zin in college heeft en zijn gedachten anders sneller afdwalen."

Eenvoudig is dat niet. De colleges, die 's avonds gegeven worden, zijn digitaal. Soms met beeld, soms alleen via audio. ,,Dan kan ik de reactie van studenten niet zien. Maar ik heb het door als een voetballer is afgeleid omdat op televisie een belangrijke wedstrijd bezig is", aldus Van Harmelen. Fysiek ontmoet hij zijn studenten maximaal twee keer per jaar, aan het begin en eind van studiejaar.

Doelgericht

Tegelijk krijgt hij naar eigen zeggen energie van het werken met topsporters, omdat ze heel doelgericht en met passie ergens voor kunnen gaan. Van Harmelen merkt het meer dan ooit nu de sport grotendeels stilligt. Ze hebben een stip aan de horizon, beseffen in deze tijd goed dat ze zich ook buiten de sport moeten ontwikkelen.