Van wasmachines tot airco’s, bedrijf in Nuland groeit door corona

NULAND - Elektrospecialist Lunenburg opende gisteren een nieuwe vestiging in Nuland. De grote winkel vormt een groot contrast met hoe vader Peter Lunenburg in 1979 is begonnen met witgoed in de paardenstal achter zijn huis aan de Achtersteweg.

In 1997 is het bedrijf verhuisd naar de Duyn en Daelseweg en sindsdien is het assortiment steeds uitgebreid. En gisterochtend zijn de deuren geopend van het nieuwe, uiterst moderne en twee verdiepingen tellende pand aan de Rijksweg 69. Officieus dan, want de officiële opening komt later in verband met corona. Het bedrijf Lunenburg is in 2004 overgenomen door zonen Patrick (49 jaar), Ronny (46) en Jurgen Lunenburg (41).

Uitdaging

Hoe kan een familiebedrijf zich staande houden tussen al die grote ketens en internetverkopen? Ronny ziet daarin de uitdaging: ,,Je moet groot genoeg zijn en opletten dat je niet te groot wordt."

Groot genoeg om goede prijzen te hanteren en niet te groot om geen service meer te kunnen verlenen. Lunenburg houdt een grote voorraad aan en kan daardoor snel leveren en installeren. ,,Als er achteraf een vraag of probleem is, losse onze eigen monteurs dat op."

1800 vierkante meter

De winkeloppervlakte in het nieuwe pand is nu drie keer zo groot als voorheen: 1800 vierkante meter in totaal. ,,Nieuw is een afdeling ict met laptops en tablets", vertelt Ronny enthousiast. ,,We hebben extra collega's voor aangenomen die daarin gespecialiseerd zijn. Ook zijn we uitgebreid met interieur voor wasruimtes."

Door corona is de elektrozaak flink gegroeid en is extra personeel aangenomen, met oog op de uitbreiding. Zo is er nu ook een airco-afdeling en kan er van alles worden aangeschaft op het gebied van smart living.

Quote We hebben extra collega's voor aangenomen die daarin gespeciali­seerd zijn. Ook zijn we uitgebreid met interieur voor wasruimtes Ronny Lunenburg

Lunenburg groeit ook flink in inbouwapparatuur voor keukens. In die afdeling een demonstratiekeuken geplaatst. De winkel is sowieso meer een beleving geworden en ziet eruit als een complete winkelstraat met straatstenen die vanaf buiten doorlopen met veel groen. Daarbij een verticale urban garden (verticale tuin) met bomen, lantaarnpalen en een koffietuin.

Appartementen

Op de plek van het oude pand aan de Duyn en Daelseweg komen vijftien appartementen. Als de vergunningen in orde zijn, kan de bouw daarvan medio volgend jaar beginnen.