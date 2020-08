Van woonplaats verwisselden ze regelmatig, maar de liefde bleef

Ze begonnen hun liefdesleventje in Vlissingen, hebben huizen in Ridderkerk en Den Bosch gehad, verhuisden tijdelijk naar Berlicum en gingen toen weer terug naar de provinciehoofdstad. Dit is het leven van het diamanten bruidspaar Frans en Carolien Raaijmakers in een hele kleine notendop. Ze vieren deze week hun 60-jarige huwelijksjubileum.

Twee dochters

Nadat het jawoord in Leidschendam werd gegeven, verhuisde het kersverse echtpaar naar Vlissingen. Daar verwelkomden ze in de lente van 1961 hun eerste dochter Wilma. Carolien, de tweede dochter, kwam in 1965 ter wereld in Ridderkerk.

Groot gemis

Net zoals het koppel regelmatig van huis en woonplaats veranderde, deed Frans dat ook bij zijn baantjes. Hij begon als kok bij de marine, maar was daardoor regelmatig weg en werd op een gegeven moment zelfs uitgezonden naar Curaçao. Omdat Carolien het daar erg moeilijk mee had, besloot Frans de marine te verlaten voor een baan in een restaurant. Later volgde er een nieuwe carrièreswitch en werd hij als kok aangenomen bij de penitentiaire inrichting in Vught.

Oud en vertrouwd

Zodoende zijn de twee in Den Bosch beland, waar Carolien een baantje kreeg in het Groot Ziekengasthuis. Ze verhuisden verschillende keren - zelfs tijdelijk naar Berlicum - en wonen nu al een tijdje in een appartement in Den Bosch. De plek waar het vertrouwd voelt, waar het fijn voelt en waar het koppel geniet van alle kleine dingen in het leven. Van carnaval tot hun grote trots: de kleinkinderen.