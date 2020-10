Van zorgpark naar landgoed Voorburg; Reinier van Arkel vraagt inwoners mee te denken

VIDEO Best lastig: een kerststal bouwen in de Sint-Jan op 1,5 meter afstand

28 oktober DEN BOSCH - Staan er straks meer Bijbelse figuren en dieren in de Bossche kerststal dan er bezoekers langs mogen komen? En hoe hijs je de drie wijzen op hun plek met drie bouwers die op anderhalve meter moeten blijven? De eerste contouren van de nieuwe kerststal in de Sint-Jan worden weliswaar langzaam zichtbaar, maar niets is zeker in deze tijd.