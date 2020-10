Vanaf half negen in de ochtend moet er reuring in het nieuwe Bossche theater zijn

Drie medewer­kers van GGZ in Vught ernstig mishandeld door cliënt: ‘Hij ging veel te ver’

8 oktober VUGHT - Een cliënt van een GGZ-instelling in Vught heeft drie personeelsleden woensdag ernstig mishandeld. Er vielen 'rake klappen’ en hij ging daarin zo ver, dat hij donderdag in overleg met justitie als verdachte is aangehouden. Een van de medewerkers raakte dusdanig gewond dat hij donderdag niet naar zijn werk kon komen.