Vanaf nu moet het écht minder gaan stinken bij de rioolwaterzuivering

Ontmoe­tings­cen­trum DePetrus in Vught worstelt met eigen succes

17 december VUGHT - Ontmoetingscentrum DePetrus in Vught is een groot succes. Het publiek loopt de deur plat. Liefst 200.000 bezoekers kwamen dit jaar naar de bibliotheek, het Vughts Museum, Welzijn Vught, Stichting ABZ, Wereldwinkel of VVV in de voormalige rijksmonumentale Petruskerk. Een zegen máár ook een last.