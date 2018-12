Vanavond weer helikopters boven Rosmalen ondanks klachtenregen

ROSMALEN - Nadat de politie maandagavond en het ministerie van defensie klachten kreeg van inwoners van Rosmalen over laagvliegende Apache-helikopters is dat mogelijk dinsdagavond ook het geval. Want volgens een woordvoerster van het ministerie van Defensie zijn ook dinsdagavond vanaf 20.00 tot 22.00 uur trainingen met twee Apache helikopters in het toegewezen laagvlieggebied Maas-Waal en in de omgeving van Rosmalen.