Vandaag uitspraak in zaak dodelijke schietpartij bij beachclub Aquabest

DEN BOSCH - In opnieuw een speciale zitting van de Bossche rechtbank in de extra-beveiligde zaal op Schiphol wordt om half elf vanochtend het vonnis voorgelezen van Toon N. Tegen hem is 16 jaar cel geëist wegens de dodelijke schoten die november vorig jaar klonken op het salsafeest in Aquabest.

De Eindhovenaar was er met een vriend, en kwam zijn neef tegen. Omdat er geruchten gingen dat zijn zoon, een autohandelaar, zou worden overvallen droeg N. af en toe een revolver bij zich. Die avond had hij hem in de auto van zijn vriend verstopt.

Tijdens het feest waren er diverse opstootjes. Een aantal Marokkaanse vechtjassen werd buiten gezet. Toon N. voelde zich ook bedreigd en ging zelf weg. Op de parkeerplaats zag hij hoe zijn neef werd geslagen. Hij haalde zijn revolver, volgens hemzelf om een waarschuwingsschot te lossen maar opeens kwam een bezoeker, Bosschenaar Yassine Majiti op hem af. Toon N. schoot op korte afstand recht door zijn hoofd, de man stierf in de armen van een bewaker.

Vuisten

Officier van Justitie Janine Kramer had het duwen en slaan in de zaal op beelden gezien maar dat was volgens haar ‘geen enkele rechtvaardiging’ te schieten. Toon N. had ook gewoon weg kunnen gaan, met zijn vuisten in kunnen grijpen of andere acties ondernemen. Ze eist zestien jaar cel.

Quote Nu zag hij een roedel bloeddor­sti­ge hyena’s op zich afkomen en greep begrijpe­lijk naar een wapen, uit zelfverde­di­ging. Jan-Hein Kuijpers, advocaat Advocaat Jan-Hein Kuijpers noemt zijn client ‘de grootste baby van het kamp’. Ondanks zijn gestalte zou de man heel zijn leven al in elkaar worden gerost omdat hij toch niet terugslaat. Nu zag hij ‘een roedel bloeddorstige hyena’s’ op zich afkomen en greep begrijpelijk naar een wapen, uit zelfverdediging. Dat verdient vrijspraak, vindt de pleiter.

De rechtszaak is op Schiphol gevoerd omdat bij de allereerste zitting in februari, familie van Majiti de verdachte in de rechtszaal aanvloog. Volgens Kuijpers een voorbeeld van de agressie die Toon N. over zich heen kreeg.