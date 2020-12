Vandaag vonnis hoger beroep Marco Kroon: Vooral schending van de eerbaarheid zit hem dwars

Onderne­mers met de handen in het haar nu winkels op slot gaan: ‘De schulden lopen alleen maar op’

14 december DEN BOSCH - Met de sluiting van niet-essentiële winkels krijgen ondernemers een mokerslag te verwerken. In en rond Den Bosch neemt de onzekerheid bij de winkels, bouwmarkten en tuincentra toe. “Als we dicht moeten, dan halen we het niet.”