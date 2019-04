Vandalen houden huis in Helvoirt: palen uit grond getrokken, verkeersborden omver

video Febo in Den Bosch is volledig uitgebrand, mogelijk opzet

21 april DEN BOSCH - De Febo op de Woonboulevard in Den Bosch stond in de nacht van zaterdag op zondag in lichterlaaie en is volledig uitgebrand. Het nog nieuwe pand kan als verloren worden beschouwd. Er is mogelijk sprake van opzet. Het is de tweede keer sinds 2016 dat Febo in Den Bosch door een drama wordt getroffen.