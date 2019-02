‘Vandalisme-kunst’ van Bosschenaar Ralph Posset verwijderd van gevel Museum Het Valkhof in Nijmegen

UPDATE A59 tussen Oss en Den Bosch weer vrij, file door gevallen lading ijzerpla­ten opgelost

10:00 KRUISSTRAAT - Op de snelweg A59 tussen Oss-Oost en Kruisstraat is dinsdagmorgen voor het autoverkeer een flinke vertraging ontstaan. De vertraging is het gevolg van een lading ijzerplaten die van een vrachtwagen is gevallen. Rond 09.45 uur was de weg weer vrij.