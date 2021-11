Vanwege corona wederom geen ijsbaan in het centrum van Vught

Risico's

,,Met 20.000 tot 25.000 schaatsers en bezoekers per jaar willen we verantwoordelijkheid voor onze bezoekers en vrijwilligers nemen. We kunnen en willen onze vrijwilligers en bezoekers daarom niet blootstellen aan de risico’s van een eventuele besmetting", aldus het bestuur. ,,Wij begrijpen dat dit voor iedereen een enorme teleurstelling is. Onze intentie is in de winter van 2022-2023 natuurlijk wel weer een mooi ‘Voel je thuis in de winter’- evenement te organiseren.”