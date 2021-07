Varen in Den Bosch loopt uit de hand: ‘Het is een compleet gekkenhuis’

GGD krikt vaccinatie­graad op in ‘achter­blij­ver’ De Hambaken: 113 extra prikken gezet

14 juli DEN BOSCH - De GGD Hart voor Brabant heeft vandaag bij een speciale prikpost in De Hambaken 113 extra coronavaccinaties gezet. Dat was nodig: er werden via de normale weg aanzienlijk minder prikken gehaald in de Bossche wijk. De GGD noemt de opkomst ‘boven verwachting’.