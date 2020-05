Varen over Binnendieze; het kan binnenkort, maar met heel wat minder passagiers

DEN BOSCH - De toren van de Sint-Jan beklimmen met een gids. Of met schipper over de Bossche Binnendieze varen. Het zijn geliefde toeristische uitstapjes die de Kring Vrienden van ‘s-Hertogenbosch door de coronaregels moest schrappen. Maar dat gaat binnenkort veranderen.

,,Zakelijk gezien is het seizoen verloren’’, zei Kring-voorzitter Yvonne Moerman onlangs in het Brabants Dagblad. Zij is blij dat het seizoen volgende maand toch op gang kan komen. ,,Maar door allerlei beperkingen is het nog wel mondjesmaat’’, zegt Moerman.

Wandelaars

Op 9 juni wordt de Kring-balie aan de Parade geopend. Vanaf die datum is het ook mogelijk om met een gids (stads)wandelingen te maken of de toren van de Sint-Jan te beklimmen. Door de coronaregels vallen de groepen heel wat kleiner uit dan gebruikelijk. In plaats van maximaal 15 deelnemers per groep gaat het voorlopig om maximaal 6 wandelaars.

Op 1 juli is de opening van de Kring-balie aan de Molenstraat gepland. Bij de vaartochten die vanaf die dag worden gehouden vallen de groepen noodgedwongen heel wat kleiner uit dan gebruikelijk. Gewoonlijk biedt een boot ruimte aan de schipper/gids en 16 passagiers. Voorlopig mag de schipper maximaal 4 passagiers meenemen. Maar voor een gezin van vijf personen wordt een uitzondering gemaakt.

Gewoonlijk zijn er elke twintig minuten twee afvaarten. Maar vanaf 1 juli gaat het om een afvaart per kwartier.

Kwetsbaar

In totaal zijn zo’n 380 vrijwilligers actief voor de Kring Vrienden van ‘s-Hertogenbosch. Volgens voorzitter Moerman hebben veel medewerkers de leeftijd die hen kwetsbaar maakt voor het virus. Daarom is een enquête gehouden om na te gaan in hoeverre medewerkers bereid zijn om weer aan de slag te gaan. Voor het droge en natte deel zijn er voldoende gidsen en schippers. Van de 130 beschikbare schippers hebben zich 70 schippers gemeld die het roer weer in handen willen nemen.

Rederij Wolthuis