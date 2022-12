Varend kunstproject ‘Wat Blijft’ van Monique Broekman roept ook aan wal dierbare herinneringen op

Het varend kunstproject Dat Wat Blijft van Monique Broekman is aan wal gekomen. In het Noordbrabants Museum in Den Bosch is de totaalinstallatie Wat Blijft te zien in het Koetshuis. Verslaggever Chris Korsten vroeg aan bezoekers wat ze ervan vonden.