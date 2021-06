Vechtpartij tijdens Bossche kermis: ‘Mijn hoofd is gebruikt als een voetbal’. Verdachte was ‘tot op het bot getergd’

De man trof in het café zijn nichtje dat daar was met haar Vlijmense vriend Benny K. (31) en de Bosschenaren Remy K (40), Neely T. (32) en Willy v.d. P. (39). Volgens het nichtje vond de man dat zij niks te zoeken had in dit café. Ook begon hij over een ruzie die er zou zijn tussen zijn echtgenote en de moeder van het nichtje. ,,Ik zei dat hij ons niet lastig moest vallen. Verder heb ik er niks mee te maken’’, zei de vriend van het nichtje aan het begin van de rechtszitting.