Veda (20) kijkt vooruit, maar heel voorzichtig: ‘Als jong kind had ik al geen dromen, ik wist dat ik dood wilde’

UPDATE Twintig leden uit Den Bosch en een Ridder uit Frankrijk

26 april De gemeente Den Bosch is 21 lintjes rijker. Twintig leden in de Orde van Oranje-Nassau: 7 uit Rosmalen, 1 uit Vinkel, 1 uit Engelen en 11 uit Den Bosch. Lucas van Dijck (81) woont in Frankrijk, maar burgemeester Jack Mikkers kon hem vrijdagmiddag toch in Den Bosch verrassen. Van Dijck is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. In totaal ontvingen 6 vrouwen en 15 mannen een lintje.