Veel belangstelling voor wonen op het voormalige kloosterterrein van de Zusters JMJ in Vught

Ontwikkelaar BPD wil in het ‘Theresiapark’ in Vught 136 woningen bouwen. Tijdens de informatieavond, die in twee sessies door ruim tweehonderd belangstellenden werd gevolgd, werd toegelicht hoe het bouwplan eruit komt te zien. Het huidige klooster is in een te slechte staat en wordt gesloopt.

Vier woonsferen

Het gebied wordt verdeeld in vier woonsferen: De Bosrand, Het Klooster, De Moestuin en De Poel. De Bosrand omvat twaalf vrije bouwkavels waarvan de woningen uitkijken op een parkachtige omgeving. ,,Met een uitzicht van wel 120 meter", aldus stedenbouwkundige Tom van Tuijn. Centraal in het negen hectare grote gebied komt Het Klooster met zestig appartementen en vijftien woningen. ,,Met parkeren opgelost in de bouwblokken.”

Volledig scherm In het Theresiapark worden 136 woningen gebouwd. © BPD

De Moestuin is geïnspireerd op de schuren en kassen die er nu staan. Die maken plaats voor 45 schuurwoningen. ,,Met eventueel moestuinen rond de woningen en veel noten- en fruitbomen. In dit gebied kiezen we bewust voor kleinere tuinen van een meter of zes maar met veel ruimte in de omgeving die bewoners collectief kunnen gebruiken.”

Quote De grondwal en de bomenlaan met tachtig- tot negentig jaar oude bomen zijn in het plan ingepast Tom van Tuijn, Stedenbouwkundige

De Poel bestaat uit vier ‘poelwoningen’. Verder is er in het gebied plek voor kinderopvang Mowgli en het ouderinitiatief ‘Natuurlijk Thuys'.

Prijzen woningen nog niet bekend

De exacte prijzen van de woningen zijn volgens Marc Rijs, gebiedsontwikkelaar van BPD, nog niet bekend. Het gaat in ieder geval om een mix van dure (twintig procent), middeldure (veertig procent) en betaalbare (veertig procent) woningen.

Quote Met aandacht voor een- tweeper­soons­huis­hou­dens maar ook gezinnen Yvonne Vos, Wethouder Vught

Negentig procent van de bomen op het landgoed, waar vroeger de zusters JMJ woonden, kan volgens de ontwikkelaar worden behouden. ,,De grondwal en de bomenlaan met tachtig- tot negentig jaar oude bomen zijn in het plan ingepast", aldus Van Tuijn. ,,En de slecht onderhouden natuur gaan we verbeteren.”

Entree Jagersboschlaan

Wethouder Yvonne Vos is verheugd te kunnen melden dat er meer woningen in het middeldure en betaalbare segment zijn opgenomen dan oorspronkelijk de bedoeling was. ,,Met aandacht voor een/tweepersoonshuishoudens maar ook gezinnen.”

De ontsluiting van de nieuwe woonwijk wordt gerealiseerd via de Jagersboschlaan én de Vijverbosweg. ,,En er komt een wandelpad door de bosschages.”

Parkeren

Over het idee om gezamenlijk gebruik te gaan maken van een deelauto, was maar een kleine groep enthousiast. Hetzelfde geldt voor het niet overal recht voor de deur kunnen parkeren.

Planning

Als alles volgens planning verloop, buigt de gemeenteraad zich 30 september over het plan. Rijs: ,,Wordt het in 2022-2023 bouwrijp gemaakt en start in het derde of vierde kwartaal van 2022 de verkoop van de woningen.”