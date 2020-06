Veel gedoe rondom vergunning getransformeerd café in Den Bosch

En dan was er nog de uit de hand gelopen situatie afgelopen november tijdens 11-11, waarbij sprake was van een gevaarlijke drukte. ,,Daar konden we niks aan doen; we hebben er zelfs alles aan gedaan de situatie weer beheersbaar te maken. Ter hoogte van café Opium waren problemen met hekwerk als gevolg van het ontbreken van bevestingspunten, waardoor iedereen juist dáár ging schuilen tegen de regen."

Aanwinst voor de stad

Janssen tot slot: ,,Een aanvraag van een nieuwe horecavergunning neemt dikwijls veel tijd in beslag. Een beslissingstermijn van acht weken vormt geen uitzondering. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat de aanvraag met acht weken kan worden verdaagd. Als je pech hebt draai je al die tijd geen omzet. Een gruwelscenario. We gaan nog steeds uit van een goede afloop. We weten dat we in ons gelijk staan. Ons belangrijkste argument is dat de juridische identiteit hetzelfde is gebleven. Wanneer het ineens een broodjeszaak zou zijn geworden, dan hadden we wél te maken met een juridisch probleem."