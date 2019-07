Veel kritiek van Fietsersbond op N65-plan

Kamervra­gen over schrappen bedden in zware jeugdzorg

1:03 DEN BOSCH/DEN HAAG - Of minister De Jonge eens wil gaan praten met de jeugdwethouders van zestien gemeenten in Noordoost-Brabant over hun besluit bedden te schrappen in de zware jeugdzorg zonder dat er alternatieve opvang is geregeld. En meteen ook maar met de geschrokken zorgaanbieders.