Veel lof, maar ook kritiek op Sancta Maria Mavo: ‘Dit verdient de Sancta niet’

Galadiner daklozenop­vang Inloop­schip Den Bosch in sprookjes­ach­ti­ge sfeer

1:13 DEN BOSCH - Een groep van 35 dak- en thuislozen heeft donderdagavond in het Inloopschip een galadiner aangeboden gekregen. Het diner is betaald uit de opbrengst van ingezamelde PET-flessen, ruim 46.000 in totaal. Ze zijn bijeengebracht door studenten van een twaalftal opleidingen van de Avans Hogeschool in vier verschillende steden. Dit onder het motto Pet for Charity.