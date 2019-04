Veel lof voor Woonwijze en nieuwbouwplan Grote Zeeheldenbuurt Vught

De raadscommissie is niet alleen enthousiast over het ontwerp van het herstructureringsplan in het gebied Esschestraat, Michiel de Ruyterweg en Maarten Trompstraat maar ook op de manier waarop Woonwijze met de bewoners en omwonenden omgaat. Om de lijntjes kort en praktisch te houden is volgens Woonwijze-woordvoerster Astrid Potters voor de direct omwonenden een buurtapp aangemaakt. ,,Er zijn voor hen ook vaste aanspreekpunten. We hebben goed en regelmatig contact met omwonenden.”