Veel meer tv-kijkers dan verwacht voor WK Handboogschieten in Den Bosch: 77 miljoen

De stijging met 54 miljoen kijkers bedraagt daarmee liefst 375 procent. Dat heeft iris SPORT in opdracht van de organisatie onderzocht . Het gaat bij de telling zowel om livebeelden als samenvattingen en fragmenten in nieuwsprogramma's van de sport die tussen 10 en 16 juni neerstreek in de stad. Het WK Handboogschieten voor parasporters, een week eerder in Den Bosch, zijn niet in de cijfers meegenomen.

In totaal is er meer 265 uur aan beeldmateriaal uitgezonden in de wereld vanuit Den Bosch, in de veertien markten die zijn onderzocht. In China, Korea, Nederland en India werden de hoogste kijkdichtheden gehaald. De groei kwam vooral door deals met nieuwe uitzendgemachtigden in onder meer Latijns Amerika, Rusland en China. De wedstrijden waren ook in Amerika (NBC) en op Eurosport te zien. In Nederland was het evenement te zien bij de NOS. In Rusland, Korea, Amerika en Colombia werden de meeste uren zendtijd aan het WK Handboogschieten besteed.