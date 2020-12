Veel overtredingen bij bezorgen van pakketjes: politie houdt controles in oosten van Brabant

Schapen van Joan doodgebe­ten in Rosmalen: ‘De bloederige massa was niet om aan te gluren’

30 november ROSMALEN - Een wolf heeft zéér waarschijnlijk voor de derde opeenvolgende dag toegeslagen in de regio. Donderdag in Macharen, vrijdag in Berghem en zaterdagochtend in een weiland aan de Blokkenweg in Rosmalen. Dit keer zijn vijf Kempische Heideschapen gedood, en dertien gewond. ,,De bloederige massa was niet om aan te gluren.”