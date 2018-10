Veel rook in gangen van Maurick College in Vught na korte brand

Karin vond een parel in een oester tijdens een etentje in Rosmalen: ‘Wat hij waard is? Ik hoop op de hoofdprijs’

19:52 ROSMALEN - Karin de Winter uit Empel vond ruim een week geleden bij Bistro Pastis in Rosmalen een parel in haar oester. Het is de tweede die ze in het leven vindt. ,,Bizar hè?‘’, zei ze eerder al tegen het Brabants Dagblad. Maar wat de waarde nou precies is, weet ze nog steeds niet.