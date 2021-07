Veel rookontwikkeling bij brand in gebouw van Jeugd Aktief in Vught

VideoVUGHT - Het pand van Jeugd Aktief uit Vught is zondagochtend vroeg getroffen door een brand. De brandweer had het vuur aan de Van Miertstraat snel onder controle, maar de schade is groot. Volgens de wijkagent ging het om een kleine brand met veel rookontwikkeling.