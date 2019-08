Veel schade aan woning na brand in Vught

Enexis investeert 250 miljoen in duurzame energie

7:30 DEN BOSCH - Om de massale aanleg van zonneweides, gasloze woonwijken en windparken in met name Brabant bij te benen, investeert netbeheerder Enexis dit en volgend jaar in totaal ruim 250 miljoen euro. Met die investering, bovenop de reguliere uitgaven aan het netwerk, gaat Enexis Netbeheer het stroomnet verzwaren en uitbreiden. Probleem is nog om voldoende kabels en technici te vinden.