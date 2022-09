Veel sportcompetities van start, maar cricketers van MOP zijn al klaar

Nog even terugden­ken aan De Reet, De Badmuts en De Buik tijdens Open Monumenten­dag

Duurzaamheid was dan wel het thema van Open Monumentendag, maar voor velen was het toch ook vooral een mogelijkheid om herinneringen op te halen. Zoals bijvoorbeeld in de voormalige Rijks-HBS in Den Bosch, waar bij sommigen al vlot de oude bijnamen van leraren kwamen bovendrijven.

11 september