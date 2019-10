Veel variatie bij sfeervolle dag van ‘Vught viert Vrijheid’

ZLTO teleurge­steld na historisch boerenpro­test: ‘Wat wij wilden, is niet gebeurd’

26 oktober DEN BOSCH - De ZLTO heeft de Brabantse politiek met acties een week lang onder druk gezet. Grotendeels tevergeefs, moet de brancheorganisatie een dag na de climax van het boerenprotest bij het provinciehuis in Den Bosch onderkennen. Voorzitter Wim Bens is ‘teleurgesteld’: ,,Wat wij wilden, is niet gebeurd. Dat is helder.”