Veel woningen bouwen is prima, maar houd ook oog voor de kwaliteit: hoe de stad eruit ziet en hoe er geleefd wordt

Hoe richten we onze stad en samenleving in zodat we meer mensen een goede woning kunnen bieden? De afgelopen weken heb ik gezien hoe het gesprek hierover in de stad zich ontwikkelde. Oud-directeur stadsontwikkeling Willem van der Made stelde op 13 februari in het Brabants Dagblad dat de tijd rijp is om op meerdere plekken in de stad de hoogte in te gaan.