Veemarktkwartier: ’Verlengde Bibendumweg naar Brabanthallen nog steeds de voorkeur’

De gemeente en Brabanthallen vinden de ene nu geplande toegang via de Oude Vlijmenseweg mét verkeersregelaars voldoende. De noodzaak om de Bibendumweg door te trekken is er nu nog niet, schrijven B en W al in het voorstel.



In verschillende rapporten de afgelopen jaren over de ontwikkeling van Brabanthallen, Industriehaven en Spoorzone staat dat doortrekken van de weg als een toekomst-vaste oplossing opgenomen. Waarbij de overlast voor omwonenden tot een minimum beperkt wordt, is onder meer in een integraal verkeersbeeld uit 2013 te lezen.