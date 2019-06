Veewagens wachten in volle zon voor slachthuis: boete voor vervoerders van oververhitte varkens en schapen

,,We hebben een aantal boetes uitgedeeld aan chauffeurs die in de felle zon stonden te wachten voor een groot varkensslachthuis. Ook is er een vervoerder van schapen beboet en kreeg een chauffeur met pluimvee een waarschuwing.”

De geldboetes lopen van 1500 tot 3000 euro, afhankelijk van eventuele eerdere overtredingen. Mastenbroek mag niet zeggen voor welke bedrijven de bestrafte chauffeurs werken en of ze in de rij stonden bij Vion in Boxtel, de grootste varkensslachterij van het land. Daar liepen begin deze week inspecteurs en dierenartsen van de NVWA rond voor controles. In totaal waren er afgelopen dagen steeds vijf mobiele teams in touw om vervoerders door heel het land te controleren. Het Nationaal plan voor veetransport bij extreme temperaturen blijft voorlopig in werking, zegt Mastenbroek.