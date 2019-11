Veganwarenhuis Plant vestigt zich aan Schapenmarkt, Foto Het Zuiden sluit in maart de deuren

video Veroor­deeld raadslid Sjef van Creij: ,,Ik ben zwaar teleurge­steld’’

16:47 DEN BOSCH - Gemeenteraadslid Sjef van Creij krijgt 60 uur taakstraf, waarvan 20 uur voorwaardelijk, voor het lekken van de naam van de burgemeesterskandidaat van Den Bosch. Ex-wethouder Jos van Son is 40 uur taakstraf in de zaak rond het burgemeesterslek opgelegd. Het vonnis is vanmiddag uitgesproken in de Bossche rechtbank. Eerder was tegen zowel Van Creij als Van Son 1000 euro boete geëist.