Veilig op de fiets en te voet van Carolus naar Buitenpepers misschien tóch mogelijk

Vraagte­kens bij locatie voor demonstra­tie tegen racisme in Den Bosch

13:28 DEN BOSCH - Is de Tramkade in Den Bosch wel de juiste locatie voor een demonstratie tegen racisme? Dat vragen de politieke partijen Bosch Belang en Lokaal Gestemd zich af. Zij maken zich vooral zorgen over de geschiktheid van de locatie als de demonstratie bijvoorbeeld beëindigd zou moeten worden vanwege een te grote toeloop.