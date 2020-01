Veilig Verkeer Cromvoirt wil extra aandacht voor verkeersproblemen in het dorp

,,Ik breng mijn kinderen noodgedwongen met de auto naar school. Lopen met kids langs de St-Lambertusstraat in Cromvoirt is in de spits namelijk te gevaarlijk”, schetst vader Sebas Westgeest. ,,Ik heb wel eens aan de kant moeten springen voor automobilisten die te hard rijden. De stoep is te smal en drempels werken niet. Als je in Cromvoirt 30 rijdt word je ingehaald. Maak van de St-Lambertusstraat in de kom een fietsstraat waar een auto gast is! Als ik kan kom ik vanavond luisteren.”

Uit een enquête blijkt dat nogal wat inwoners van Cromvoirt de verkeerssituatie onveilig vinden. De vragenlijst werd door ruim zestig procent van de ongeveer 700 inwoners ingevuld.

Zorgelijk

,,Veel ouders vinden de weg van school naar huis en andersom niet veilig. Dat is zorgelijk”, beaamt directeur Mayke van Drunen van Kindcentrum De Leydraad. ,,Dat gevoel komt al drie jaar naar voren in onze oudertevredenheidsonderzoek. ,,In de St-Lambertusstraat rijden te veel vrachtwagens, is te veel sluipverkeer en wordt te hard gereden. Er liggen veel boomstronken in de stoep als die stoep er al is. Ouders moeten met kinderen en buggy’s de straat op. We waarschuwen onze scholieren. Zeggen nu bijvoorbeeld dat ze vooral goed zichtbaar moeten zijn. Er is nog veel te verbeteren.”

Theo Vorstenbosch woont 35 jaar in Cromvoirt. ,,Het wordt met de dag drukker”, weet hij. ,,Mensen willen naar de golfbaan, het geniemuseum, de IJzeren Man of het Nationaal Monument Kamp Vught. Er is veel sluipverkeer van de A59 naar de N65. Ik sta in de ochtend soms twintig minuten op mijn afrit te wachten. Vanmorgen stond er weer een file. Alles rijdt binnendoor; racet soms asociaal door Cromvoirt.”

Vorstenbosch maakt net zoals Wouter Schreuder deel uit van ‘Veilig Verkeer Cromvoirt’. ,,Er zijn helaas automobilisten die niets met ons dorp hebben”, aldus Schreuder. ,,Ze hebben lak aan de snelheidsbeperkingen. Bovendien rijdt er nu veel te veel (vracht)verkeer door het dorp dat hier niet moet zijn.”

In gesprek

VVC wil de verkeersproblemen onder de aandacht van de politiek brengen. Schreuder: ,,Er wordt in de raad amper over gesproken. Er staat weinig over Cromvoirt en verkeersproblemen in het coalitieakkoord. Dit jaar zijn er verkiezingen in onder meer Vught. We moeten in gesprek als we in de nieuwe politieke programma’s willen komen.”