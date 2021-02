Vele kleintjes maken De Rietvelden groot: ‘Over jaar een van de duurzaamste industriële plekken in het land’

Click & collect voor veel winkeliers in Den Bosch nu even beter ‘iets dan niets’

20 februari DEN BOSCH ,,Als klanten die bestelde ketting, armband, oorbellen of andere sieraden vier uur later komen afhalen moeten ze even met de brievenbus klepperen”, aldus Jacqueline Rijken van sieradenshop ‘t Gasseltje in Den Bosch. ,,De deur zit bij ons op slot. Dat bespaart energie.”