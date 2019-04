Verbazing bij Marco Kroon na schorsing en vervolging: 'Nieuws via de media vernomen’

Moslims delen rozen uit in Den Bosch: ‘Hallo wij zijn mos­lims’

12 april DEN BOSCH - In het gebied tussen het station en de Wilheminabrug in Den Bosch delen enkele Ossenaren zaterdag vanaf 11.00 tot 14.00 rode rozen uit. ,,We hebben er vijfhonderd gekocht dankzjj financiële steun van leden van de moskee in Oss’’, zegt initiatiefnemer Kenan Kurt. Hij sluit met de actie aan bij de internationale actie ‘Hallo wij zijn moslims’. Moslims gaan in Europese steden de straat op om hun geloof van de beste kant te laten zien.