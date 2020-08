Verbouwing nieuwe Azijnfabriek loopt in de papieren: bijna 8 ton duurder

VIDEO Officiële opening carnavals­sei­zoen in Oeteldonk afgelast

26 augustus DEN BOSCH - De officiële opening van het carnavalsseizoen in Oeteldonk gaat dit jaar niet door. Waar op de elfde van de elfde normaal gesproken de Parade vol staat met hossende carnavalsvierders, is dat dit jaar niet mogelijk in verband met het coronavirus.