Verdacht van stalking: ‘Zij heeft het bloed onder mijn nagels vandaan gehaald’

Politierechter J. Donkersloot doet een greep uit teksten die de man met zijn telefoon heeft gestuurd naar zijn ex-vriendin. ‘Hoer’ is een trefwoord. En hij vraagt geregeld of zij een ‘lekkere nacht’ had. ,,Het lijkt erop dat u haar huis in de gaten hield. Want u schrijft ook iets over het luchten van een dekbed’’, zegt de rechter die er aan toevoegt dat de man ook naar het werk van de vrouw is gegaan.