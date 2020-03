Verdachte (19) van groepsverkrachting: ‘Ik wil uit die verschrikkelijke bajes’

Ophef in Vught over samenscho­len­de jongeren: ‘Onverant­woor­de­lijk gedrag’, aldus de burgemees­ter

18:35 VUGHT - Een foto van een grote groep jongeren op scooters die zondag elkaar ontmoette op het Marktveld in Vught, leidt in het dorp tot grote verontwaardiging onder inwoners. Ook burgemeester Roderick van de Mortel keurt het gedrag af. ,,Onverantwoordelijk”, reageert hij. ,,Maar we kunnen alleen waarschuwen. Een boete geven is nu nog niet mogelijk.”