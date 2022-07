Verdachte (53) filmde vriend die verdronk tijdens het zwemmen in het IJzeren Kind

Gele truien vliegen met honderden tegelijk de deur uit bij Jum­bo-Vis­ma in Den Bosch: ‘We hebben veel fans’

DEN BOSCH/VEGHEL - Zoals voetbalfans in een tenue van Real Madrid of Liverpool lopen, zo vindt de gele trui van Jonas Vingegaard en de groene van Wout van Aert ook gretig aftrek. De webshop van Jumbo-Visma in Den Bosch draait overuren. Maar niet iedereen vindt dat zo’n goed idee.

25 juli