Verdachte (59) van mishandeling aangehouden in Den Bosch

Bossche verdachte stuurt advocaat Theo Hiddema weg: ‘Hij belde steeds niet terug’

22 januari DEN BOSCH - Advocaat en Tweede Kamerlid Theo Hiddema is ‘s ochtends speciaal vanuit Den Haag naar de Bossche rechtbank gereisd. Maar hij houdt het al snel voor gezien. Want de rechtszaak is amper begonnen of de Bossche verdachte stuurt hem weg. ,,Graag of niet’’, zegt Hiddema voordat hij rechtszaal uitloopt.