Verdachte brief in Paleis van Justitie Den Bosch: medewerkers niet meer in afzondering

Sieraden gestolen bij juwelier Pieter Jacobs in Den Bosch, bestelauto achterge­ble­ven

13:59 DEN BOSCH - Bij juwelier Pieter Jacobs aan de Krullartstraat in Den Bosch is vrijdag in alle vroegte een inbraak gepleegd. De inbrekers kwamen via een beveiligd raam op de eerste verdieping binnen en namen diverse kostbare sieraden mee. Een medewerker is te aangeslagen om een reactie te geven. ,,Daar staat mijn hoofd nu niet naar.”