Verdachte in cel psychiatrische afdeling PI Vught na doden halfzus in Den Bosch

Bestuur De Poort wil meer tijd

22 oktober Het bestuur van Stichting Jeugdwerk Maaspoort (SJM) is ‘hevig teleurgesteld’ over de uitspraak van de rechtbank. Die heeft het bestuur deze week gesommeerd de sleutels van jongerencentrum De Poort in te leveren en het pand binnen twee weken te ontruimen en te verlaten.