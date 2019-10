Verdachte over mishandeling van vrouw na Zeskamp: ‘Groepje stond stom te lachen’

Interview Jeannette Zwijnen­burg, oud-burgemees­ter van Haaren, ziet niet om in wrok

10:03 OUDENDIJK - Niet verzuurd of verbitterd. Jeannette Zwijnenburg (61) zegt het kalm, maar met nadruk. Ze is positief over de toekomst, ook al zegden de vier wethouders van de gemeente Haaren in februari het vertrouwen in haar op en bracht zij daardoor haar laatste acht maanden als burgemeester met ziekteverlof thuis door. ,,Even twijfelde ik aan mezelf, maar dat doe ik gelukkig niet meer.”