Verdachte tijdens rechtszaak: ‘Klootzak is toch geen scheldwoord?’

Woensdag meer duidelijk­heid over bezoekers­aan­tal­len Brabantse theaters, 30 personen waarschijn­lijk het maximum

11:04 DEN BOSCH - Ook grote culturele instellingen als Mainstage in Den Bosch, Markant in Uden, Blauwe Kei in Veghel en De Lievekamp in Oss mogen de komende drie weken waarschijnlijk niet meer dan dertig bezoekers binnenlaten. Zekerheid daarover komt woensdag als de drie veiligheidsregio's in Brabant met elkaar aan tafel zitten.