Verdachte: ‘Toen ik een alarm hoorde wist ik dat er iets aan de hand was’

Zijn vader roept af en toe iets vanaf de publieke tribune. Het lijkt de man niks te doen dat de rechter herhaaldelijk zegt dat hij ‘geen partij’ is.

Zijn zoon zou in februari van dit jaar met twee jonge plaatsgenoten navigatie-apparatuur hebben gestolen uit een auto die stond geparkeerd aan de Bossche Bokkelaren. ,,Ik was er wel bij, maar ik heb het niet gedaan’’, zegt de verdachte.

Gewaarschuwde agenten

Gewaarschuwde agenten hielden een Opel Corsa tegen die bij de opengebroken Volkswagen Golf was gezien. Onder onder de achterbank vonden ze de navigatieapparatuur. De drie Bosschenaren gaven elkaar de schuld.

,,Ik ga het niet over de anderen hebben’’, zegt de Bosschenaar. Hij vertelt voor een van de anderen te zijn gestapt. ,,Hij moest er voorbij omdat hij moest plassen. Toen ik even later een auto-alarm hoorde wist ik wel dat er iets aan de hand was’’, zegt de Bosschenaar.

Hij staat ook terecht voor een mishandeling bij een school in Den Bosch. Daar zou hij eind vorig jaar vorig jaar r een leerling hebben geslagen. ,,Hij zou daar vermoedelijk een gebroken neus aan over hebben gehouden’’, zegt de rechter die in het dossier heeft gelezen dat de Bosschenaar zou zijn geschopt en geslagen door vijf anderen. ,,Ik heb drie weken last van mijn nek gehad‘’, zegt de Bosschenaar die benadrukt dat hij de leerling heeft geslagen om zichzelf te verdedigen. ,,Ik had een week eerder ruzie met hem gehad. En toen ik hem op de school zag, maakte hij rare bewegingen en bedreigde hij mij.’’

Verhitte discussie

De rechter wijst erop de politie van een leraar heeft gehoord dat er een ‘verhitte discussie’ was en de mishandelde leerling juist probeerde om weg te gaan toen de conciërge tussenbeide kwam. Maar de Bosschenaar houdt vol dat hij werd belaagd.

De officier van justitie eist 10 weken celstraf voor de auto-inbraak. Zij eist niks voor de mishandeling (’Ik denk dat u voldoende bent gestraft omdat u liggend op de grond bent geschopt en geslagen’).

Hij liep in een proeftijd met een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden. Wat de officier betreft moet hij die straf uitzitten.

Belastinggeld