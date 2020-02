Verdachte van omverrijden Daniëlle Schuiling alweer uit cel: ‘Onvoldoende bewijzen’

Is hoed in Rijksmuse­um écht van door hoofd geschoten Ernst Casimir? Vughtenaar speelde rol bij onderzoek

13:00 VUGHT - Is de hoed die in het Rijksmuseum ligt werkelijk de hoed die verzetsleider Ernst Casimir, voorvader van koning Willem-Alexander, op had toen hij in 1632 door een dodelijke musketkogel in zijn hoofd werd getroffen? Vughtenaar Wim Kievits droeg een steentje bij aan het oplossen van dit mysterie.