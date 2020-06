Verdachte van schietpartij in Empel: ‘Ik word indirect bedreigd’

Verstopte schoolge­vel Van Maerlant in héél veel groen achter station Den Bosch

16:28 DEN BOSCH - Wat doe je als je bij de nieuwbouw van een school héél veel ruimte op het terrein over houdt? Bij het Van Maerlant aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch weten ze daar wel raad mee: heel veel meer groen én zelfs vier kleine bossen (tiny forest). En aan het gebouw zelf? De architect moet vooral nog even naar de hoofdentree kijken, want die ligt nu min of meer verstopt.